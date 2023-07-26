Колесников выиграл финал Кубка России на 100 м на спине с лучшим результатом сезона в мире
Российский пловец Климент Колесников стал победителем финала Кубка России-2023 на 100 м на спине.
Россиянин проплыл дистанцию за 51,82 секунды. Это быстрее, чем результат чемпион мира 2023 года Райан Мерфи (52,22).
Вторым в финале Кубка России стал Евгений Рылов (52,80), третьим — Мирон Лифинцев (52,96).
100 м на спине — мужчины
1. Колесников Климент (Москва — 1) — 51,82
2. Рылов Евгений (Московская область-1) — 52,80
3. Лифинцев Мирон (Санкт-Петербург — 1) — 52,96
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