Бородин стал победителем Кубка России на 200 м комплексным плаванием с рекордом страны
Российский пловец Илья Бородин выиграл дистанцию 200 метров комплексным плаванием на Кубке России-2023 в Казани.
Бородин проплыл дистанцию в финале за 1 минуту 57,30 секунды, что является рекордом России.
Вторым стал Сергей Исаев (2 минуты 00,09), третьим — Алексей Сударев (2 минуты 00,16).
200 м комплекс — мужчины
1. Бородин Илья (Брянская область) — 1.57,30
2. Исаев Сергей (Пензенская область-1) — 2.00,09
3. Сударев Алексей (Санкт-Петербург-1) — 2.00,16
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