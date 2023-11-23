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Сегодня, 19:13

Колесников стал чемпионом России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м на спине

Андрей Бобков
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Серебряный призер Олимпийских игр Климент Колесников победил на дистанции 50 м на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Результат победителя — 22,55 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (23,07), третьим стал Мирон Лифинцев (23,22). Четвертое место занял двукратный чемпион Олимпийских игр 2020 года в плавании на 100 и 200 м на спине Евгений Рылов (23,23).

23- летний Колесников — рекордсмен мира на этой дистанции (22,11).

плавание
Климент Колесников
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