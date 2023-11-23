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Сегодня, 19:25

Соперница Ефимовой Чикунова вышла на заплыв в футболке «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла на старт в полуфинале чемпионата России в футболке «Зенита».

«Зенит» — клуб моего любимого родного города. Они связались со мной после победы на 50 м, очень тепло поздравили, подарили майку. Приятно выйти в майке «Зенита», так я еще в большей мере буду представлять команды Санкт-Петербурга", — приводит слова Чикуновой matchtv.ru.

21 ноября соперница Чикуновой, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на старт в форме «Спартака».

Источник: https://matchtv.ru/swimming/matchtvnews_NI1983845_Chikunova_vyshla_na_start_stometrovki_brassom_na_ChR_v_majke_Zenita
плавание
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Евгения Чикунова
Юлия Ефимова
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