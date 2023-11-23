Соперница Ефимовой Чикунова вышла на заплыв в футболке «Зенита»

Российская пловчиха Евгения Чикунова вышла на старт в полуфинале чемпионата России в футболке «Зенита».

«Зенит» — клуб моего любимого родного города. Они связались со мной после победы на 50 м, очень тепло поздравили, подарили майку. Приятно выйти в майке «Зенита», так я еще в большей мере буду представлять команды Санкт-Петербурга", — приводит слова Чикуновой matchtv.ru.

21 ноября соперница Чикуновой, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла на старт в форме «Спартака».