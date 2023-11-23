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Сегодня, 18:37

Суркова и Колесников одержали победы на чемпионате России по плаванию на короткой воде

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Арина Суркова и Климент Колесников победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Суркова стала лучшей на дистанции 50 м баттерфляем с результатом 24,68 секунды. Второе место заняла Дарья Татаринова (25,47), третье — Дарья Клепикова (25,84).

В полуфинальном заплыве Суркова установила рекорд России на этой дистанции — 24,58.

На 100-метровке комплексным плаванием Колесников победил с результатом 50,80 секунды. Серебро завоевал Андрей Жилкин (52,44), бронзу — Дмитрий Савенко (53,58).

Это вторая золотая медаль Колесникова на турнире, 21 ноября он стал победителем на дистанции 100 м на спине.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.

плавание
Климент Колесников
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