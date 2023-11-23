Суркова и Колесников одержали победы на чемпионате России по плаванию на короткой воде

Арина Суркова и Климент Колесников победили на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Суркова стала лучшей на дистанции 50 м баттерфляем с результатом 24,68 секунды. Второе место заняла Дарья Татаринова (25,47), третье — Дарья Клепикова (25,84).

В полуфинальном заплыве Суркова установила рекорд России на этой дистанции — 24,58.

На 100-метровке комплексным плаванием Колесников победил с результатом 50,80 секунды. Серебро завоевал Андрей Жилкин (52,44), бронзу — Дмитрий Савенко (53,58).

Это вторая золотая медаль Колесникова на турнире, 21 ноября он стал победителем на дистанции 100 м на спине.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.