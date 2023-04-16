Главный тренер сборной России Чепик о состоянии пловцов на чемпионате России: «Видна положительная динамика»

Главный тренер сборной России Сергей Чепик на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию поделился своими ожиданиями от предстоящих соревнований.

«С точки зрения организации тут стопроцентная уверенность, в плане проживания и питания — тоже. Остается только подготовка, форма. Как показали первые сегодняшние заплывы, видна положительная динамика. Заключительный сбор прошел плодотворно, достаточно удачно в плане здоровья спортсменов, травм не было. Подготовка прошла ровно, спокойно, сейчас мы увидим результат работы. Первый день чемпионата — это как экзамен, поэтому есть некоторое волнение: где мы находимся, как все будет.

Надеюсь, этот чемпионат ничем не будет отличаться в плане положительных эмоций от предыдущего. Уверен, что будут показаны хорошие результаты, будет борьба. Это уже показали сегодняшние утренние заплывы. Везде есть интрига: появились молодые спортсмены, которые будут претендовать на высокие места в дальнейшем. Есть хороший задел на ближайшее будущее, то есть можно с интересом наблюдать за чемпионатом, результаты будут», — сказал Чепик.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 16 по 21 апреля.