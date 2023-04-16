Призер Олимпиады Фесикова заявила, что приехала на ЧР без целей и задач: «Ничего грандиозного не получится»

Вице-чемпионка Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне Анастасия Фесикова на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию поделилась своими ожиданиями от предстоящих соревнований.

«Очень приятно здесь находиться. Никаких конкретных целей или задач нет. Приехала, наверное, получить положительные эмоции от прекрасного праздника, посмотреть, как выступают ребята. Лично для себя понимаю, что что-то грандиозное показать не получится, но всегда приятно выступать и пробовать, проверять себя.

На данном этапе мне просто приятно здесь присутствовать, видеть ребят, то, как они растут. Растут результаты, растет плотность результатов — это очень здорово, значит, наше плавание не стоит на месте, и я очень рада за это», — сказала Фесикова.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 16 по 21 апреля.