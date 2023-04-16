Президент федерации плавания Сальников рассказал о призовых для российских спортсменов на внутренних стартах

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по плаванию поделился своими ожиданиями от предстоящих соревнований.

«Чемпионат — это важное событие, самое важное событие этого года. Ожидаю, что среди 670 участников будет серьезная конкуренция. Здесь представлены разные страны, и я уверен, что спортсмены готовы показать результаты, которые, я думаю, удивят. Но сравнивать с результатами наших соперников за рубежом не буду. Мне очень приятно, что здесь в очередной раз с точки организации и места проведения все в порядке, нет никаких проблем. Для нас Дворец водных видов в Казани — уже родной дом, где практически все привыкли выступать.

Хорошая вода, хорошая атмосфера, поэтому, уверен, в этот раз все тоже будет на самом высоком уровне. Это практически старт сезона, мы объединили несколько стартов, как это было и в прошлом году. Значит, очки, полученные за лучшие результаты на чемпионате, будут аккумулироваться по ходу сезона и будут внесены в общую копилку при розыгрыше призового фонда. Итоги мы подведем уже в финале Кубка России. Есть, конечно, надежда, что будет у нас в календаре и в чемпионат Европы, но что тут скажешь», — сказал Сальников.

Чемпионат России по плаванию проходит в Казани с 16 по 21 апреля.