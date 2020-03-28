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Ефимовой карантин только в радость

08:36
Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлии Ефимовой.
Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлии Ефимовой.
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Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в stories Instagram. Она рассказала, как относится к карантину из-за пандемии коронавируса.

— Пока мне только в радость эти деньки, — написала Ефимова. Также она опубликовала логотип с надписью «оставайся дома».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/pryanya93/

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