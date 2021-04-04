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Ефимова еще не определилась, будет ли прививаться от коронавируса перед Олимпиадой в Токио

08:28
Юлия Ефимова. Фото AFP
Юлия Ефимова. Фото AFP
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Двукратный серебряный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова заявила, что еще не решила, будет ли прививаться от коронавируса перед Играми в Токио (Япония).

«Нет еще, у меня не было времени, но думаю, конечно же. Хотя надо поспрашивать, потому что что-то у многих знакомых, которые вакцинировались, не выработались антитела, поэтому я не знаю, стоит ли это вообще. Сначала я была полностью уверена, естественно, я не могла себе это позволить перед чемпионатом России, но сейчас очень много людей, которые вакцинировались, а антитела у них так и не появились. Поэтому я еще подумаю», — приводит ТАСС слова Ефимовой.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11065369

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