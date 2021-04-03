Ефимова не исключила, что не вернется в США до Олимпиады

Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова заявила, что, возможно, не вернется в США, где тренируется на постоянной основе, до Олимпиады в Токио.

«Пока тяжело сказать, где, что, потому что непонятно с границами. Не уверена, что я успею, например, обратно в Америку — нет смысла уже на полмесяца лететь туда. Пока дела доделаю в Москве, пока туда-сюда, и там чемпионат Европы», — сказала Ефимова ТАСС, отвечая на вопрос, где планирует готовиться к Олимпиаде.

Ефимова отметила, что намерена потренироваться с отцом, так как в США она в меньшей степени уделяла внимание плаванию на 200 метров в длинном бассейне, в основном тренируя спринт.