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Ефимова не исключила, что не вернется в США до Олимпиады

21:02
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Обладательница трех олимпийских наград Юлия Ефимова заявила, что, возможно, не вернется в США, где тренируется на постоянной основе, до Олимпиады в Токио.

«Пока тяжело сказать, где, что, потому что непонятно с границами. Не уверена, что я успею, например, обратно в Америку — нет смысла уже на полмесяца лететь туда. Пока дела доделаю в Москве, пока туда-сюда, и там чемпионат Европы», — сказала Ефимова ТАСС, отвечая на вопрос, где планирует готовиться к Олимпиаде.

Ефимова отметила, что намерена потренироваться с отцом, так как в США она в меньшей степени уделяла внимание плаванию на 200 метров в длинном бассейне, в основном тренируя спринт.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11064505

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