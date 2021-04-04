Россиянин Пригода заявил, что британец Адам Пити находится в другой реальности

Российский пловец Кирилл Пригода, ставший победителем на дистанции 100 метров брассом на чемпионате России 2021 года в Казани, в интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциях после успеха и тренировочном процессе во время пандемии коронавируса.

Пригода одержал победу с результатом в 59.11. Антон Чупков стал вторым с результатом 59.47. Замкнул тройку лучших Александр Палатов — 59.59.

«Рад, что показал свой лучший результат на чемпионатах страны, получилось и проплыть хорошо, и выиграть, — сказал Пригода. — Отдельная благодарность, конечно, ребятам, которые тоже не бросали свое дело, тренировались, работали, преодолевали все трудности. В этом плане им большое спасибо тоже, отчасти мой результат — это и их результат тоже. Ребята работали, я сразу знал, что нас тут гвардия, рота ребят собирается. И все ребята пахари. Никто не бросал, все поддерживали форму, готовились. Ну и я тоже вместе с ними старался.

Ожидание стартов далось непросто. Но если грамотно воспользоваться этим временем — то получается закономерный результат. Главное в пандемию было сохранять спокойствие, делать свое дело. Исправлять ошибки, которые были раньше. Бассейны открылись в августе прошлого года, почти четыре месяца без воды. Но я сам где-то месяц не плавал, благо федерация запустила закрытые сборы для спортсменов, работали на озере Круглое, тренировался там. В этом плане хорошо получилось, образовалась некая пауза в тренировках, смог отдохнуть и найти новые силы на новый сезон.

Адам Пити? Это уже взрослый спортсмен, он в иной реальности. Мы тут наравне боремся, а он сам с собой. Но что говорить об Олимпиаде, пока только полдела сделал. Надо еще отработать на 200 будет, основная дистанция еще впереди. Так что расслабляться мне точно нет повода».

(Рустам Имамов)