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Плавание

27 февраля, 17:42

Губерниев: «European Aquatics понимает, что без России европейскому плаванию будет тяжеловато»

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Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, который заявил, что Казань в 2028 году может принять чемпионат Европы по водным видам спорта.

«Россия характерна тем, что в отличии от очень многих стран мы можем провести любой турнир прямо сейчас. Это касается и плавания, и футбола, и биатлона. У нас все готовы, мы даже на это деньги найдем. Но говорить о том, что будете через 4 года... Казань должна была чемпионат мира проводить по водным видам спорта. Этого не произошло. Волейбол у нас ушел и много других спортивных событий. Я бы сейчас не торопился радоваться. Европейская федерация предложила провести чемпионат в России. Значит, они понимают, что без России европейскому плаванию будет, мягко говоря, тяжеловато. Поэтому спасибо им большое», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Губерниев считает, что на сегодняшний день многие страны отказались бы ехать на этот турнир.

«Планировать так задолго, с одной стороны, здорово, с другой — мы не знаем, что завтра будет. Все еще очень сильно может измениться. Если предположить, что сейчас будет турнир, то большинство стран к нам не приедут, они будут бойкотировать. Если наше стремление совпадает со стремлением Европейской федерации водных видов спорта, то это замечательно», — добавил Губерниев.

Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение перенести соревнования из-за ситуации на Украине. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что турнир может состояться в Казани в 2031 году.

Плавание
Дмитрий Губерниев
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