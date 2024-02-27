В Госдуме назвали хорошим знаком предложение European Aquatics провести чемпионат Европы-2028 в Казани

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова президента Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимира Сальникова, который заявил, что Казань в 2028 году может принять чемпионат Европы по водным видам спорта.

«Я знаю, что Владимир Сальников находится в постоянном контакте с международной федерацией и со своими коллегами из других стран. Если коллеги из Европейской федерации готовы обсуждать вопрос о проведении чемпионата Европы в России, то это хороший знак. Думаю, что все не так легко, как можно прочитать в информационной ленте. До сих пор действуют рекомендации МОК не проводить соревнования на территории России. Но 2028 год еще очень далеко, и рекомендации МОК могут изменить. Международная федерация также может изменить свое отношение к России», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Свищев считает, что Международная федерация водных видов спорта (FINA) не хочет терять контакт с Россией.

«Все прекрасно знают, как проходил чемпионат мира по водным видам спорта в Казани. Это было грандиозное мероприятие. Все отметили его, как лучшее событие в водных видах спорта. Думаю, Международная федерация не хочет терять контакт с Россией, потому что это колоссальный рынок. Для любого вида спорта Россия — это большой рынок. Конечно, если есть возможность провести соревнования, то это будет круто, но сложно», — добавил Свищев.

Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение перенести соревнования из-за ситуации на Украине. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что турнир может состояться в Казани в 2031 году.