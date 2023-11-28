Чикунова отметила свой рекорд мира, поужинав фастфудом

Рекордсменка мира Евгения Чикунова рассказала, как отметила свой мировой рекорд.

«У меня ограничения скорее не в еде, а в весе. Я знаю свой стартовый вес, и мне надо держаться его. Прямо жесткого контроля нет, вся ответственность на мне, потому что в первую очередь результат нужен только мне, и тренеры это понимают. Если я ем торт, то понимаю последствия. У нас доверительные отношения с Виттой Владимировной Новожиловой. После отпуска я, конечно, набрала 3 кг, но похудела и сейчас примерно в стартовом весе», — приводит слова Чикуновой РИА «Новости».

Она также рассказала, что обожает лежать, смотреть сериалы и есть чипсы. По ее словам, она очень любит фастфуд.

«Я стараюсь правильно питаться и редко позволяю себе читмил, но и особо себя не ограничиваю, поэтому у меня нет каких-то срывов. Когда побила мировой рекорд, отметила это ужином во «Вкусно — и точка», — добавила Чикунова.

19-летняя Чикунова — серебряный призер чемпионата Европы 2021 года по плаванию в комбинированной эстафете 4х100 м. В апреле 2023 года спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). На чемпионате России-2023 на короткой воде в Санкт-Петербурге она одержала победы на всех трех личных дистанциях.