Колесников считает, что культивирование Олимпиады может привести к депрессии

Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников считает, что Олимпийские игры для спортсмена не должны становиться смыслом жизни, поскольку это может привести к депрессии.

«Она не утратила смысл в целом, Олимпиада остается лучшим, что может произойти в жизни спортсмена, но она уже не является смыслом жизни — связывать их не нужно. Делая это, люди потом начинают страдать депрессией. Правильно подходить к этому просто как к соревнованиям, после которых ты забываешь про все это. Помимо Олимпийских игр и плавания есть и другие вещи, которыми можно заниматься и получать удовольствие», — приводит слова Колесникова ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Это решение не распространяется на командные виды спорта.