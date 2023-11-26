Чикунова высказалась о розыгрыше Ефимовой во время фото в футболках «Зенита» и «Спартака»

Рекордсменка мира Евгения Чикунова высказалась о поступке шестикратной чемпионки мира Юлии Ефимовой, которая разыграла ее на чемпионате России по плаванию на короткой воде

24 ноября на чемпионате России по плаванию на короткой воде Ефимова разыграла Чикунову после заплыва на дистанции 100 м брассом. Во время совместного фотографирования чемпионка мира, симпатизирующая московскому «Спартаку», предложила болеющей за петербургский «Зенит» сопернице совместись победный жест V, в результате чего получился ромб — символ красно-белых.

«Что сделать, я повелась. Честно говоря, не ожидала, что Юля на такое способна. В любом случае понятно, что я болею за «Зенит» , как бы меня ни пытались поймать. «Зенит» — чемпион, что я здесь трижды доказала. Это, команда, которой я отдаю свое сердце, душу и признание, клуб еще летом звал меня на матчи, сейчас тоже приходило приглашение. К сожалению, тренировочный процесс не позволил прийти, хотя я очень хотела. Я рада, что у меня есть связь с «Зенитом», для меня это вишенка на торте на этом чемпионате России. Ответ Ефимовой на ее розыгрыш? Посмотрим, но я все доказываю делом, а не пранками», — приводит слова Чикуновой ТАСС.

19-летняя Чикунова — серебряный призер чемпионата Европы 2021 года по плаванию в комбинированной эстафете 4х100 м. В апреле 2023 года спортсменка на чемпионате России установила мировой рекорд на дистанции 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды). На чемпионате России-2023 на короткой воде в Санкт-Петербурге она одержала победы на всех трех личных дистанциях.

31-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр. На Чемпионате России в Санкт-Петербурге в личных дистанциях она заняла третьи места.