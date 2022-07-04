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Полякова — об избрании в комиссию FINA: «Совершенно не ожидала»

Мария Полякова назвала избрание в комиссию спортсменов FINA абсолютной неожиданностью
Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка Европы по прыжкам в воду Мария Полякова назвала избрание в комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA) абсолютной неожиданностью.

«Избрание в состав комиссии спортсменов FINA для вас неожиданность? Еще какая! Несколько месяцев назад наш главный тренер Светлана Моисеева спросила: «Ты не против, если мы выдвинем твою кандидатуру?» Я ответила, что нет, но совершенно не ожидала, что на фоне нынешнего отстранения российских спортсменов от международных стартов меня действительно куда-то выберут», — приводит слова Поляковой RT.

Полякова вошла в состав комиссии FINA от прыжков в воду. 25-летняя российская спортсменка завоевала золото в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго. Также она стала победительницей Европейских игр — 2015 в Баку.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1021776-polyakova-ssha-fina-izbranie
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