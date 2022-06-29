Россиянка Мария Полякова вошла в состав комиссии спортсменов FINA

Чемпионка Европы по прыжкам в воду Мария Полякова вошла комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA), сообщает пресс-служба организации.

Главой комиссии спортсменов стала четырехкратная чемпионка мира на короткой воде Алия Аткинсон (Ямайка), заместителем главы стал олимпийский чемпион британский прыгун в воду Джек Ло.

Полякова вошла в состав комиссии от прыжков в воду.

Полякова завоевала золото в прыжках в воду с метрового трамплина на чемпионате Европы 2018 года в Глазго. Также она стала победительницей Европейских игр — 2015 в Баку.