Сальников уверен в желании FINA провести чемпионат мира по водным видам спорта в России

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что Международная федерация плавания (FINA) хочет сохранить чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в России.

«FINA не предполагает участия наших спортсменов в мероприятиях под своей эгидой, но не запрещает соревноваться у себя на турнирах, которые к FINA отношения не имеют. Напомню, что под эгидой FINA проходят Кубки мира по плаванию, в остальных видах — Гран-при, чемпионат мира по водным видам спорта, поэтому в этих соревнованиях наши спортсмены принимать участия не будут. На возможных турнирах с участием нескольких стран, которые не попадают под эгиду FINA, наши спортсмены соревноваться могут, но это уже ответственность организаторов, — сказал Сальников ТАСС. — Все мероприятия, которые были запланированы в стране, в том числе чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года, переведены в статус «отложено», то есть отмены не было, есть желание их сохранить в стране, я уверен, что они будут проведены в более приятной обстановке».

Российские и белорусские пловцы не будут приглашаться на соревнования под эгидой организации до конца 2022 года.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года должен пройти в Казани.