Бюро FINA оставило в силе решение об отстранении российских пловцов от международных соревнований

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что бюро Международной федерации плавания (FINA) оставило в силе решение об отстранении российских пловцов от международных соревнований.

«Все как было, так и осталось. Новых отстранений не добавилось», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Заседание бюро FINA состоялось в воскресенье, 3 июля.

В марте FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях до конца года.