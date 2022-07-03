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Сегодня, 15:10

Бюро FINA оставило в силе решение об отстранении российских пловцов от международных соревнований

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что бюро Международной федерации плавания (FINA) оставило в силе решение об отстранении российских пловцов от международных соревнований.

«Все как было, так и осталось. Новых отстранений не добавилось», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Заседание бюро FINA состоялось в воскресенье, 3 июля.

В марте FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях до конца года.

Источник: https://tass.ru/sport/15109783
Владимир Сальников
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