Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе перенесен на 2024 год

Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе, который изначально был запланирован на лето 2023 года, перенесен на 2024 год, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания.

Теперь соревнования должны пройти со 2 по 18 февраля.

В Дохе будет разыграно 76 медалей в шести дисциплинах: плавание, синхронное плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Также чемпионат мира станет квалификационным турниром к Олимпийским играм 2024 года.

Решение о переносе было принято после того, как 20-й чемпионат мира в японской Фукуоке был отложен на лето 2023 года.

Первоначально чемпионат мира в Японии должен был пройти с 16 июля по 1 августа 2021 года.