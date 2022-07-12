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Сегодня, 16:30

В ВФП рассказали, как перенос чемпионата мира по водным видам спорта отразится на сборной России

Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) о переносе чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе на февраль 2024 года.

«Перенос определен. Могу сказать, что это, возможно, не самая удобная дата для всех. Но, так как на сегодняшний день на наше участие мы можем только рассчитывать, шансы к нему готовиться у нас есть. И мы будем готовиться к чемпионату мира. До этого будет еще ряд других чемпионатов, на которых, я надеюсь, будут выступать наши спортсмены», — сказал Сальников «СЭ».

В Дохе будет разыграно 76 медалей в шести дисциплинах: плавание, синхронное плавание, плавание на открытой воде, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Также чемпионат мира станет квалификационным турниром к Олимпийским играм 2024 года.

Владимир Сальников
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Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе перенесен на 2024 год
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