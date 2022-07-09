Канадская пловчиха Харви рассказала, что ее опоили на чемпионате мира-2022 в Будапеште

Канадская пловчиха Мэри-Софи Харви рассказала, что ее отравили на чемпионате мира-2022 в Будапеште (Венгрия).

По словам спортсменки, кто-то подсыпал ей какое-то вещество в напиток.

«В последний день чемпионата мира меня отравили. Единственное, что я помню — на следующий день я проснулась полностью потерянной, рядом со мной были менеджер нашей сборной и врач. Помню, что мы с командой отмечали концовку турнира, но при этом я уже была сосредоточена на следующих соревнованиях — Кубке Содружества.

Дальше я не помню ничего, 4-6 часов просто выпали из памяти, остались только какие-то отрывки, о которых мне рассказали другие люди. Мне еще никогда не было так стыдно. На следующий день я отправилась домой. Когда я обедала с родными, мама сказала: «Ты выглядишь как-то по-другому». Я тоже себя так чувствовала. Было такое ощущение, что мое тело мне не принадлежит, и это чувство остается до сих пор. Дома я обнаружила, что у меня очень много синяков. Друзья сказали, что им пришлось нести меня, когда я была без сознания. Видимо, это объясняет наличие синяков. Правда, мне не стало лучше от этого.

Я позвонила своему хорошему другу, чья мама — доктор и могла меня обследовать. В итоге я отправилась в больницу, где меня осмотрели врачи и психологи. Они обследовали меня и сказали, что такое происходит гораздо чаще, чем все думают, и мне повезло, что я отделалась лишь растяжением связок ребра и небольшим сотрясением. Это помогло мне избавиться от некоторых страхов, но, к сожалению, не от всех. К сожалению, число таких случаев гораздо больше, чем мы думаем. Жертвам трудно добиться справедливости, особенно если ситуация произошла за рубежом. Все, кто читает это, прошу — будьте осторожнее. Я думала, что я в безопасности, что со мной такого не произойдет, особенно рядом с друзьями, но... Я все еще боюсь думать о том, что происходило в те часы, пока я была без сознания», — написала у себя в соцсетях Харви.

Как сообщает Reuters, Международная федерация водных видов спорта (FINA) начала расследование по поводу инцидента с участием Харви.

ЧМ-2022 по водным видам спорта проходил в Будапеште с 18 по 25 июня. 22-летняя Харви в составе сборной Канады стала бронзовым призером в эстафете 4x200 м вольным стилем.