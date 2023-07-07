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Судейство

Судейство

Сегодня, 19:22

Колосков: «Будет справедливо, если Карасева снова начнут назначать на матчи Лиги чемпионов»

Колосков высказался о приглашении Карасева на сбор судей УЕФА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о приглашении Сергея Карасева на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА правильно поступает, приглашая Сергея Карасева на сбор для лучших арбитров. А вообще будет справедливо, если Карасева снова начнут назначать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Предпосылки к этому есть», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее Карасев был назначен на матч Olimpbet Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. На VAR будет работать Виталий Мешков. Встреча состоится 15 июля в Казани.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-budet-spravedlivo-esli-karaseva-snova-nachnut-naznachat-na-matchi-ligi-chempionov/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Вячеслав Колосков
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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