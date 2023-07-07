Колосков: «Будет справедливо, если Карасева снова начнут назначать на матчи Лиги чемпионов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о приглашении Сергея Карасева на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА правильно поступает, приглашая Сергея Карасева на сбор для лучших арбитров. А вообще будет справедливо, если Карасева снова начнут назначать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Предпосылки к этому есть», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Ранее Карасев был назначен на матч Olimpbet Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. На VAR будет работать Виталий Мешков. Встреча состоится 15 июля в Казани.