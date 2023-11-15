В РФС рассказали о работе российских арбитров за рубежом: «Мы заинтересованы, чтобы наши судьи получали международную практику»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о работе судьи Сергея Иванова видеоссистентом в матче чемпионата Саудовской Аравии.

«У нас есть три контракта: Саудовская Аравия, Катар и Белоруссия. Мы сотрудничаем в области развития судейства. Контракты многогранные, предполагают возможность обмена судьями и участие в их обучении. Коллеги начинают приглашать наших судей. Мы заинтересованы в том, чтобы наши арбитры получали международную практику, знакомились со стилем игры и требованиям, которые есть в других лигах, чтобы они были готовы к любым стрессовым ситуациям и развивались. Важно, что наши арбитры востребованы на международном уровне», — сказал Митрофанов.

24 октября РФС подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией футбола Саудовской Аравии в области судейства. 11 ноября Иванов отработал видеоссистентом на матче «Аль-Охдуд» — «Аль-Хазем».