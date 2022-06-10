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Сегодня, 08:11

Южнокореец Чэ Ел Ким избран на пост президента ISU

Сергей Разин
корреспондент
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Чэ Ел Ким из Южной Кореи избран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает ТАСС.

Ел Ким сменил в этой должности Яна Дайкему из Нидерландов. На выборах, которые прошли в пятницу на конгрессе ISU в Пхукете, южнокорейский специалист получил 77 из 119 голосов.

Чэ Ел Ким руководил Союзом конькобежцев Южной Кореи, а с 2016 года входил в совет ISU и комиссию по олимпийской программе МОК на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Источник: https://tass.ru/sport/14875797
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