Южнокореец Чэ Ел Ким избран на пост президента ISU

Чэ Ел Ким из Южной Кореи избран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает ТАСС.

Ел Ким сменил в этой должности Яна Дайкему из Нидерландов. На выборах, которые прошли в пятницу на конгрессе ISU в Пхукете, южнокорейский специалист получил 77 из 119 голосов.

Чэ Ел Ким руководил Союзом конькобежцев Южной Кореи, а с 2016 года входил в совет ISU и комиссию по олимпийской программе МОК на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.