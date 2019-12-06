Россиянки стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Казахстане

Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в Казахстане. В составе команды бежали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова. Они показали результат 1 минута 29,700 секунды.

Золото завоевали представители Голландии (1.27,955), бронзу — конькобежки из Польши (1.30,091).

Нур-Султан (Казахстан)

Кубок мира

Женщины

Командный спринт

1. Голландия (Летиция де Йонг, Саннике де Нелинг, Ютта Лердам, Мишель де Йонг) — 1.27,955

2. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова) — 1.29,700

3. Польша (Кая Земек, Каролина Босек, Анжелика Вуйчик) — 1.30,091

4. Китай — 1.30,634

5. Белоруссия — 1.31,913

6. Корея — 1.34,396