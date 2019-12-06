Россиянки стали вторыми в командном спринте на этапе Кубка мира в Казахстане
18:13
Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на этапе Кубка мира в Казахстане. В составе команды бежали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Ирина Кузнецова. Они показали результат 1 минута 29,700 секунды.
Золото завоевали представители Голландии (1.27,955), бронзу — конькобежки из Польши (1.30,091).
Нур-Султан (Казахстан)
Кубок мира
Женщины
Командный спринт
1. Голландия (Летиция де Йонг, Саннике де Нелинг, Ютта Лердам, Мишель де Йонг) — 1.27,955
2. Россия (Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ирина Кузнецова) — 1.29,700
3. Польша (Кая Земек, Каролина Босек, Анжелика Вуйчик) — 1.30,091
4. Китай — 1.30,634
5. Белоруссия — 1.31,913
6. Корея — 1.34,396
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