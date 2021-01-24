Россиянин Арефьев выиграл забег на 500 м на этапе в Херенвене
16:36
Российский конькобежец Артем Арефьев победил на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене. Ему удалось преодолеть дистанцию за 34,459 — это его личный рекорд.
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Артем Арефьев (Россия) — 34,459
2. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,652
3. Леннарт Велема (Голландия) — 34,740
4. Роналд Мулдер (Голландия)
5. Бьерн Магнуссен (Норвегия)
6. Игнат Головатюк (Белоруссия)
7. Виктор Муштаков (Россия) — 34,796
Руслан Мурашов (Россия) — дисквалифицирован
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