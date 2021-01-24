Россиянин Арефьев выиграл забег на 500 м на этапе в Херенвене

Российский конькобежец Артем Арефьев победил на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Херенвене. Ему удалось преодолеть дистанцию за 34,459 — это его личный рекорд.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Артем Арефьев (Россия) — 34,459

2. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,652

3. Леннарт Велема (Голландия) — 34,740

4. Роналд Мулдер (Голландия)

5. Бьерн Магнуссен (Норвегия)

6. Игнат Головатюк (Белоруссия)

7. Виктор Муштаков (Россия) — 34,796

Руслан Мурашов (Россия) — дисквалифицирован