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Россия заняла пятое место в женской командной гонке на Кубке мира

21:15
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На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия) состоялась женская командная гонка.

Победу одержала сборная Польши. На второй позиции сборная Канады. Третьей стала команда Китая.

Сборная России заняла пятое место. За россиян выступали Дарья Качанова, Ольга Фаткулина и Кристина Силаева.

Ставангер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка

1. Польша — 1.28,364

2. Канада — 1.28,547

3. Китай — 1.28,574

5. Россия (Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Кристина Силаева) — 1.30,011

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Евгений Петров все материалы автора
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