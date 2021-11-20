Румянцев занял четвертое место на дистанции 10000 метров на Кубке мира в Норвегии
20:21
Российский конькобежец Александр Румянцев стал четвертым на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Ставангере (Норвегия).
Победу одержал швед Нильс ван дер Пул. В тройку лучших также вошли канадцы Тед Ян Блумен и Грэм Фиш.
Еще один представитель России Руслан Захаров на шестом месте.
Ставангер (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
10 000 м
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.38,928
2. Тед Ян Блумен (Канада) — 13,00.230
3. Грэм Фиш (Канада) — 13.07,739
4. Александр Румянцев (Россия) — 13,09,835
5. Давиде Джиотто (Италия) — 13.10,252
6. Руслан Захаров (Россия) — 13.12,892
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