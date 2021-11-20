Румянцев занял четвертое место на дистанции 10000 метров на Кубке мира в Норвегии

Российский конькобежец Александр Румянцев стал четвертым на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в Ставангере (Норвегия).

Победу одержал швед Нильс ван дер Пул. В тройку лучших также вошли канадцы Тед Ян Блумен и Грэм Фиш.

Еще один представитель России Руслан Захаров на шестом месте.

Ставангер (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

10 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 12.38,928

2. Тед Ян Блумен (Канада) — 13,00.230

3. Грэм Фиш (Канада) — 13.07,739

4. Александр Румянцев (Россия) — 13,09,835

5. Давиде Джиотто (Италия) — 13.10,252

6. Руслан Захаров (Россия) — 13.12,892