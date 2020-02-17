Путин поздравил Воронину и Кулижникова с победами на ЧМ

Президент РФ Владимир Путин поздравил конькобежцев Наталью Воронину и Павла Кулижникова с победами на чемпионате мира-2020. Воронина взяла золото на 5000 м, Кулижников первенствовал на 1000 и 500 м.

«В соревнованиях на дистанции 5000 метров вы продемонстрировали настоящие чемпионские качества, великолепную подготовку и мастерство. Обойдя именитых соперниц, установили новый мировой рекорд. Молодец!» — говорится в письме Путина в адрес Ворониной на официальном сайте Кремля.

«Вы на «отлично» справились с ответственными задачами, выступили уверенно, по-чемпионски. Завоевали двойное золото, установили новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров», — обратился Путин к Кулижникову.