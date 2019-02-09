"Просто не фартануло". Кулижников - о выступлении на чемпионате мира в Инцелле

Российский конькобежец Павел Кулижников заявил, что ему не повезло на чемпионате мира, который проходит в немецком Инцелле. 24-летний россиянин стал шестым на дистанции 1 000 метров, седьмым - на дистанции 500 метров, а также завоевал бронзу в командном спринте.

- Не мои дни, - приводит ТАСС слова Кулижникова. - Просто не фартануло, а сегодня был немного деморализован. Хотя я выжимал из себя все, первые два круга были хорошие. Теперь остаток сезона впереди, заканчиваю по плану.

Чемпионат мира завершится 10 февраля.

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