Рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников, показавший на чемпионате России лучший результат сезона в мире на равнине, отнесся к этому скептично.

— Не думаю, что мной можно пугать соперников на Хэллоуин, пока нет, — цитируют «РИА «Новости» Кулижникова. — На предыдущий старт я не так сильно настраивался, как на этот. В этот раз результат лучше, но и сбоев больше.

У Арефьева результаты очень хорошие, это безусловно, но у него и команда какая — у меня такой команды не было, а команда имеет очень большое значение.