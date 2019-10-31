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«Пока мной нельзя пугать соперников на Хэллоуин». Кулижников — о своем рекорде на чемпионате страны

13:56

Рекордсмен мира в конькобежном спорте Павел Кулижников, показавший на чемпионате России лучший результат сезона в мире на равнине, отнесся к этому скептично.

— Не думаю, что мной можно пугать соперников на Хэллоуин, пока нет, — цитируют «РИА «Новости» Кулижникова. — На предыдущий старт я не так сильно настраивался, как на этот. В этот раз результат лучше, но и сбоев больше.

У Арефьева результаты очень хорошие, это безусловно, но у него и команда какая — у меня такой команды не было, а команда имеет очень большое значение.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191031/1560438079.html

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