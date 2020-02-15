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Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й

03:15
Павел Кулижников. Фото AFP
Павел Кулижников. Фото AFP
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Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Его время — 33,727 секунды.

Вторым стал россиянин Руслан Мурашов, проигравший соотечественнику 0,268 секунды. Замкнул тройку японец Тацуя Синхама, опередивший россиянина Виктора Муштакова на 0,024 секунды.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 33,727

2. Руслан Мурашов (Россия) — 33,995

3. Тацуя Синхама (Япония) — 34,035

4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,059

5. Дайти Яманака (Япония) — 34,068

6. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,123

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