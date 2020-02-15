Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й
03:15
Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях. Его время — 33,727 секунды.
Вторым стал россиянин Руслан Мурашов, проигравший соотечественнику 0,268 секунды. Замкнул тройку японец Тацуя Синхама, опередивший россиянина Виктора Муштакова на 0,024 секунды.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 33,727
2. Руслан Мурашов (Россия) — 33,995
3. Тацуя Синхама (Япония) — 34,035
4. Виктор Муштаков (Россия) — 34,059
5. Дайти Яманака (Япония) — 34,068
6. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,123
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