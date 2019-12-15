Кулижников выиграл дистанцию 1000 метров на Кубке мира в Нагано
11:03
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония) завершились соревнования на дистанции 1000 метров.
Победу одержал россиянин Павел Кулижников. Вторым стал голландец Кай Фербей, третьим — еще один представитель Голландии Хейн Оттерспер. Еще один россиянин Виктор Муштаков на пятом месте.
Нагано (Япония)
Кубок мира
Мужчины
1 000 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,454
2. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,676
3. Хейн Оттерспер (Голландия) — 1.08,956
4. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.09,116
5. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,145
6. Риота Кодзима (Япония) — 1.09,154
15. Артем Арефьев (Россия) — 1.10,607
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