Кулижников выиграл дистанцию 1000 метров на Кубке мира в Нагано

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нагано (Япония) завершились соревнования на дистанции 1000 метров.

Победу одержал россиянин Павел Кулижников. Вторым стал голландец Кай Фербей, третьим — еще один представитель Голландии Хейн Оттерспер. Еще один россиянин Виктор Муштаков на пятом месте.

Нагано (Япония)

Кубок мира

Мужчины

1 000 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,454

2. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,676

3. Хейн Оттерспер (Голландия) — 1.08,956

4. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.09,116

5. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,145

6. Риота Кодзима (Япония) — 1.09,154

15. Артем Арефьев (Россия) — 1.10,607