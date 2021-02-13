Кулижников стал вторым на дистанции 1000 м на чемпионате мира

Россиянин Павел Кулижников занял второе место в забеге на 1 000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту.

Накануне россиянин также стал вторым на дистанции в 500 метров.

Коньки

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

1 000 м

1. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,052

2. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,313

3. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,569

4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,704

5. Мартен Лиив (Эстония) — 1.08,922

6. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,416

18. Артем Арефьев (Россия) — 1.10,547