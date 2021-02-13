Кулижников стал вторым на дистанции 1000 м на чемпионате мира
18:36
Россиянин Павел Кулижников занял второе место в забеге на 1 000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту.
Накануне россиянин также стал вторым на дистанции в 500 метров.
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
1 000 м
1. Кай Фербей (Голландия) — 1.08,052
2. Павел Кулижников (Россия) — 1.08,313
3. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.08,569
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.08,704
5. Мартен Лиив (Эстония) — 1.08,922
6. Виктор Муштаков (Россия) — 1.09,416
18. Артем Арефьев (Россия) — 1.10,547
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