Коньки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Конькобежный спорт

Российская конькобежка Голубева заняла третье место на чемпионате мира

17:58

Российская конькобежка Елизавета Голубева заняла третье место в забеге на 1 000 м на чемпионате мира в Херенвене.

Победу одержала американка Бриттани Боу, второй стала Ютта Лердам из Голландии.

Голубева установила личный рекорд (1 минута 14,848 секунды).

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

1 000 м

1. Бриттани Боу (США) — 1.14,128

2. Ютта Лердам (Голландия) — 1.14,672

3. Елизавета Голубева (Россия) — 1.14,848

4. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,039

5. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.15,273

6. Ангелина Голикова (Россия) — 1.15,348

Конькобежный спорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир