Российская конькобежка Голубева заняла третье место на чемпионате мира
17:58
Российская конькобежка Елизавета Голубева заняла третье место в забеге на 1 000 м на чемпионате мира в Херенвене.
Победу одержала американка Бриттани Боу, второй стала Ютта Лердам из Голландии.
Голубева установила личный рекорд (1 минута 14,848 секунды).
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
1 000 м
1. Бриттани Боу (США) — 1.14,128
2. Ютта Лердам (Голландия) — 1.14,672
3. Елизавета Голубева (Россия) — 1.14,848
4. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,039
5. Йорин Тер Морс (Голландия) — 1.15,273
6. Ангелина Голикова (Россия) — 1.15,348
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