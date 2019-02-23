Кулижников стал третьим на дистанции 500 метров на чемпионате мира в Голландии

Российский конькобежец Павел Кулижников занял третье место на дистанции 500 метров на чемпионате мира в спринтерском многоборье, который проходит в голландском Херенвене. Результат 24-летнего спортсмена составил 34,74 секунды.
Первое место занял японец Тацуя Синхама (34,66), второе - представитель Голландии Кай Фербей (34,72).
Россиянине Виктор Муштаков и Руслан Мурашов разделили 5-е место (34,75).
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
Мужчины
500 м
1-й забег
1. Тацуя Синхама (Япония) - 34,66
2. Кай Фербей (Голландия) - 34,72
3. Павел Кулижников (Россия) - 34,74
4. Ховард Лоренцен (Норвегия) - 34,74
5. Виктор Муштаков (Россия) - 34,75
5. Руслан Мурашов (Россия) - 34,75
Загрузка...