Кулижников выступал в кофте на чемпионате России: «Комбинезон разошелся и я как с парусом бежал»

Конькобежец Павел Кулижников рассказал, что выступал в кофте на дистанции 1000 м на чемпионате России. Турнир проходит в Иркутске.

По словам рекордсмена мира, у него разошелся единственный комбинезон и ему выдали кофту размера XXL.

«Эта кофта как парус действует, бежишь и понимаешь — на тебя будто гирю повесили. Сопротивляться никакой возможности не было, вот и показал такой результат», — цитирует спортсмена matchtv.ru.

Кулижников добавил, что на предстоящей Спартакиаде будет просить два комбинезона.

29-летний спортсмен финишировал на 14-м месте, отстав от победителя Руслана Мурашова на 2,38 секунды.