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Сегодня, 12:20

Конькобежцы Алдошкины выиграли масс-старты на чемпионате России в Иркутске

Виктория Кравченко
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Супруги Екатерина и Даниил Алдошкины победили в масс-старте на чемпионате России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Турнир проходит в Иркутске.
Второе место среди женщин заняла Елена Еранина, третьей стала Александра Саютина. У мужчин серебряным призером соревнований стал Руслан Захаров, бронзовым — Данила Семериков.
Для Алдошкиной это третье золото чемпионата России в Иркутске, ранее она выиграла на дистанции 3000 м и в командной гонке. У ее супруга, кроме масс-старта, победа в командной гонке, а также на дистанциях 1500 и 5000 метров.
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