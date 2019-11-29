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Кулижников примет участие в этапе Кубка мира

09:02
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Рекордсмен мира Павел Кулижников? вернулся к тренировкам на льду и полетит с командой на этап Кубка мира в Нур-Султан, информирует «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России.

— Позавчера Павел вышел на лед, вернулся к тренировкам. Он поедет на этап Кубка мира в Нур-Султан. Он будет заявлен как запасной, решение по старту будет приниматься уже на месте, — отмечается в сообщении.

Кулижников получил повреждение мышц голеностопа и пропустил первые этапы Кубка мира. Этап Кубка мира в Нур-Султане пройдет 6-8 декабря.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191129/1561732142.html

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