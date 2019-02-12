Кулижников и Мурашов выступят на ЧМ в спринтерском многоборье

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира в спринтерском многоборье. Соревнования пройдут в Херенвене 23-24 февраля. В него вошли мировой рекордсмен в беге на 500 м Павел Кулижников и победитель забега на 500 м на ЧМ-2019 на отдельных дистанциях Руслан Мурашов.

- На чемпионате мира в Нидерландах выступят Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова, - цитирует ТАСС исполнителього директора Федерации конькобежного спорта России Варвару Барышеву.

На чемпионате мира в классическом многоборье Россию представят Данила Семериков, Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова и Елизавета Казелина. Турнир пройдет 2-3 марта в Калгари.