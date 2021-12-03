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Конькобежка Голикова выиграла серебро на дистанции 500 метров на Кубке мира

3 декабря, 22:59
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Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 метров на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити.

Победительницей на данной дистанции стала стала американка Эрин Джексон, третье место заняла спорсменка из нидерландов Фемке Кок.

Россиянка Ольга Фаткулина стала пятой, а Дарья Качанова пришла 10-й.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Эрин Джексон (США) — 36,809

2. Ангелина Голикова (Россия) — 36,935

3. Фемке Кок (Нидерланды) — 37,017

4. Анжелика Вуйчик (Польша) — 37,031

5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,034

6. Нао Кодаира (Япония) — 37,072

10. Дарья Качанова (Россия) — 37,263

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Анна Горшкова все материалы автора
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