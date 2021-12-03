Конькобежка Голикова выиграла серебро на дистанции 500 метров на Кубке мира
3 декабря, 22:59
Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 метров на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити.
Победительницей на данной дистанции стала стала американка Эрин Джексон, третье место заняла спорсменка из нидерландов Фемке Кок.
Россиянка Ольга Фаткулина стала пятой, а Дарья Качанова пришла 10-й.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Женщины
500 м
1. Эрин Джексон (США) — 36,809
2. Ангелина Голикова (Россия) — 36,935
3. Фемке Кок (Нидерланды) — 37,017
4. Анжелика Вуйчик (Польша) — 37,031
5. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,034
6. Нао Кодаира (Япония) — 37,072
10. Дарья Качанова (Россия) — 37,263
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