Качанова и Фаткулина попали на пьедестал в забеге на тысячу метров в Нур-Султане

Россиянка Дарья Качанова показала второй результат в забеге на 1 тысячу метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нур-Султане. Третьей стала еще одна россиянка — Ольга Фаткулина.

Победу одержала представительница США Британни Боу.

Коньки

Нур-Султан (Казахстан)

Кубок мира

Женщины

1 000 м

1. Бриттани Боу (США) — 1.14,280

2. Дарья Качанова (Россия) — 1.14,753

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,093

4. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,232

5. Ирен Вюст (Голландия) — 1.15,362

6. Ютта Лердам (Голландия) — 1.15,585

9. Ангелина Голикова (Россия) — 1.16,210

14. Екатерина Шихова (Россия) — 1.16,812