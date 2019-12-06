Качанова и Фаткулина попали на пьедестал в забеге на тысячу метров в Нур-Султане
15:33
Россиянка Дарья Качанова показала второй результат в забеге на 1 тысячу метров на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Нур-Султане. Третьей стала еще одна россиянка — Ольга Фаткулина.
Победу одержала представительница США Британни Боу.
Коньки
Нур-Султан (Казахстан)
Кубок мира
Женщины
1 000 м
1. Бриттани Боу (США) — 1.14,280
2. Дарья Качанова (Россия) — 1.14,753
3. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,093
4. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,232
5. Ирен Вюст (Голландия) — 1.15,362
6. Ютта Лердам (Голландия) — 1.15,585
9. Ангелина Голикова (Россия) — 1.16,210
14. Екатерина Шихова (Россия) — 1.16,812
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...