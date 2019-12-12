Иван Скобрев: «Нашелся какой-то неадекватный Родченков со своим списком»

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады 2010 года, чемпион мира 2011 года по конькобежному спорту Иван Скобрев поделился мнением о бывшем главе московской лаборатории, информаторе ВАДА Григории Родченкове, на основании показаний которого в 2017 году спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014.

— Даже если говорить об обвинениях в мою сторону, то я лет 20 выступал на соревнованиях, тренировался у самых разных специалистов, в том числе у американских, итальянских и голландских, и все мои допинг-пробы были в основном взяты за границей, — цитирует Скобрева RT. — И все равно нашелся какой-то неадекватный Родченков со своим списком, который решил, что я вхожу в группу сомнительных атлетов из России. Это неприятная история, и таких у нас много.