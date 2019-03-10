Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в США

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Результат 29-летней спортсменки составил 36,833 секунды.

Золото завоевала японка Нао Кодаира (36.492), бронзу - представительница Австрии Ванесса Херцог (36,835). Россиянка Ангелина Голикова стала 7-й (37,180), Дарья Качанова - 11-й (37,771).

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Женщины

500 м

2-й забег

1. Нао Кодаира (Япония) - 36.492

2. Ольга Фаткулина (Россия) - 36,833

3. Ванесса Херцог (Австрия) - 36,835

4. Конами Сога (Япония) - 36,995

5. Маки Цудзи (Япония) - 37,090

6. Бриттани Боу (США) - 37,126

7. Ангелина Голикова (Россия) - 37,180...

11. Дарья Качанова (Россия) - 37,771

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