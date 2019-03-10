Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в США

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заняла второе место на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. Результат 29-летней спортсменки составил 36,833 секунды.
Золото завоевала японка Нао Кодаира (36.492), бронзу - представительница Австрии Ванесса Херцог (36,835). Россиянка Ангелина Голикова стала 7-й (37,180), Дарья Качанова - 11-й (37,771).
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Финал
Женщины
500 м
2-й забег
1. Нао Кодаира (Япония) - 36.492
2. Ольга Фаткулина (Россия) - 36,833
3. Ванесса Херцог (Австрия) - 36,835
4. Конами Сога (Япония) - 36,995
5. Маки Цудзи (Япония) - 37,090
6. Бриттани Боу (США) - 37,126
7. Ангелина Голикова (Россия) - 37,180...
11. Дарья Качанова (Россия) - 37,771
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