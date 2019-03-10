Боу с мировым рекордом выиграла дистанцию 1000 метров в Солт-Лейк-Сити

Американская конькобежка Бриттани Боу выиграла дистанцию 1000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Она показала результат 1 минута 11,61 секунды. Она побила мировой рекорд, который в 2017 году был установлен японкой Нао Кодаирой.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Финал
Женщины
1 000 м
1. Бриттани Боу (США) - 1.11,610
2. Михо Такаги (Япония) - 1.11,713
3. Нао Кодаира (Япония) - 1.11,776
4. Екатерина Шихова (Россия) - 1.12,469
5. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.12,986
6. Ирен Вюст (Голландия) - 1.13,167
10. Дарья Качанова (Россия) - 1.14,190
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