Боу с мировым рекордом выиграла дистанцию 1000 метров в Солт-Лейк-Сити

Американская конькобежка Бриттани Боу выиграла дистанцию 1000 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. Она показала результат 1 минута 11,61 секунды. Она побила мировой рекорд, который в 2017 году был установлен японкой Нао Кодаирой.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Финал

Женщины

1 000 м

1. Бриттани Боу (США) - 1.11,610

2. Михо Такаги (Япония) - 1.11,713

3. Нао Кодаира (Япония) - 1.11,776

4. Екатерина Шихова (Россия) - 1.12,469

5. Ольга Фаткулина (Россия) - 1.12,986

6. Ирен Вюст (Голландия) - 1.13,167

10. Дарья Качанова (Россия) - 1.14,190