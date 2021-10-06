Союз конькобежцев России надеется на положительное решение проблемы с визами в США

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева высказалась по поводу того, что российские конькобежцы будут получать визы для участия в этапе Кубка мира в США через консульство в Варшаве.

«Естественно, пока есть проблемы с визами на этап Кубка мира в Америке, которые мы стараемся решить, потому что пока виз у большинства членов команды нет. У нас достигнуто понимание, что мы будем это делать в Варшаве перед этапом в Томашуве. Спасибо Госдепу США, который в итоге решил эту проблему, потому что визу было практически невозможно получить в России, поэтому Федерация конькобежного спорта США и Международный союз конькобежцев оказали нам содействие, и Госдеп разрешил обратиться через консульство в Варшаве. Как мы получили это решение, ожидаем, что все с визами должно быть в порядке», — цитирует Барышеву ТАСС.

Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту запланирован на 12-14 ноября. Турнир пройдет в польском Томашуве-Мазовецки. Этап в США состоится с 3 по 5 декабря.