Советская конькобежка Ева Иванова в интервью «СЭ» рассказала о том, как ее подруге, знаменитой спортсменке и многократной чемпионке мира Инге Артамоновой не дали выйти замуж за шведского гражданина. Позже ее мужем стал конькобежец Геннадий Воронин, в 1966 году он напал на Артамонову с ножом и убил ее.

— На первенстве мира то ли в 1958-м, то ли в 1959-м Инга выиграла. Вокруг вертятся европейские корреспонденты, — рассказала Иванова.

— Куда без них.

— Так один в нее влюбился!

— Тоже не удивляюсь.

— Но влюбился-то — швед!

— А она?

— А Инга еще не замужем была! Одна ночь, как говорится...

— Что?

— Слиняла из гостиницы. Этот швед катал ее по всему Стокгольму на своем автомобиле. Вернулась под утро. Девчонки расспрашивают, что-то она отвечает... А дальше вот что. Этот швед приезжает в Москву — и становится атташе в посольстве. Начинает встречаться с Ингой.

— Дело к свадьбе?

— Она мечтала за него выйти замуж! Помню, 8 марта после соревнований собрались у нее в номере. Праздник отметить, да и конец сезона. Ребята наши пришли во главе с Гришиным (Евгений Гришин, лидер мужской сборной СССР по конькобежному спорту. — Прим. «СЭ») — танцы начались!

— Номер позволял?

— У Инги как у чемпионки уже «люкс» был. Потом выходим в коридор — кто-то из девчонок замечает у Инги кольцо на пальце: «Ой, это что? Откуда? Такое красивое!» Инга возьми да скажи: «Это мне швед подарил». Господи, мы ж глупые все были! Не понимали, как за нами следят!

— Ну и что с того?

— А вот слушайте дальше. Девчонка удивляется: «В честь чего это такие подарки?» — «Да мы с ним обручились. Год буду невестой, потом свадьбу сыграем». Та подруга удивляется: «Это ж за какую страну ты будешь бегать?» Вот тут-то Инга и совершила главную ошибку — произнесла: «А за какую супруг скажет, за ту и буду».

— Да. Интересно.

— Вот это вы нигде не прочитаете. Только я знаю. Все, кто был свидетелем, ушли безвозвратно.

— Чекисты узнали тут же?

— Сборная СССР возвращается в Москву — Ингу вызывают на Дзержинского (в здание КГБ. — Прим. «СЭ»). Уже все было известно! Ну и началось. Сказали открытым текстом: «Пока замуж не выйдете за советского гражданина — ни одной поездки за границу. Будете невыездная». Вот так.

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